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  • 27 март 2020 10:35
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Соблюдается ли эпидемиологическое благополучие в медучреждениях области?

На сегодняшний день коронавирус распространился во многих странах мира. К сожалению, эта опасная инфекция не обошла стороной и Узбекистан. В настоящее время важнейшей задачей, стоящей перед всеми руководителями, является принятие мер по охране здоровья граждан, недопущению их заражения коронавирусной инфекцией. 
 


С этой целью под руководством хокима области создан специальный штаб. Эпидемиологическая ситуация анализируется на основе ежечасных и ежедневных сводок, согласно которым принимаются оперативные меры. Наряду с этим проводится осмотр городских и районных  медицинских учреждений.
 
Зарина Амритдинова

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