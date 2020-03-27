Соблюдается ли эпидемиологическое благополучие в медучреждениях области?

На сегодняшний день коронавирус распространился во многих странах мира. К сожалению, эта опасная инфекция не обошла стороной и Узбекистан. В настоящее время важнейшей задачей, стоящей перед всеми руководителями, является принятие мер по охране здоровья граждан, недопущению их заражения коронавирусной инфекцией.









С этой целью под руководством хокима области создан специальный штаб. Эпидемиологическая ситуация анализируется на основе ежечасных и ежедневных сводок, согласно которым принимаются оперативные меры. Наряду с этим проводится осмотр городских и районных медицинских учреждений.

Зарина Амритдинова