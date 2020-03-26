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  • 26 март 2020 16:04
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Въезд в Самарканд закрывается. Временно останавливается транспорт

Въезд в Самарканд закрывается. Временно останавливается транспорт

С 06:00 часов 27 марта 2020 года будет закрыт въезд в Самарканд со всех точек для любых транспортных средств (автобусов, микроавтобусов и легковых автомобилей).

 

Ограничения не распространяются на грузовые перевозки. Въезжать в город смогут граждане, постоянно проживающие (имеющие регистрацию) в городе, руководители и сотрудники государственных и правоохранительных органов, управлений, ведомств и организаций, медицинские работники, сотрудники Государственного центра санитарно-эпидемиологического надзора, а также ответственные лица, прикрепленные к районам на основании специального задания областной чрезвычайной комиссии по борьбе с эпидемией.

 

Наряду с этим, начиная с 06:00 часов 27 марта движение трамваев и автобусов в городе Самарканде будет приостановлено.

 

Мы предупреждаем: граждане, нарушившие правила карантинного режима и ограничения на доступ к городу, будут привлечены к ответственности в порядке, установленном законом!

 

Уважаемые самаркандцы, мы еще раз призываем вас неукоснительно соблюдать дисциплину и требования действующего законодательства во время карантина, и по возможности просим оставаться дома!


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