Въезд в Самарканд закрывается. Временно останавливается транспорт

С 06:00 часов 27 марта 2020 года будет закрыт въезд в Самарканд со всех точек для любых транспортных средств (автобусов, микроавтобусов и легковых автомобилей).

Ограничения не распространяются на грузовые перевозки. Въезжать в город смогут граждане, постоянно проживающие (имеющие регистрацию) в городе, руководители и сотрудники государственных и правоохранительных органов, управлений, ведомств и организаций, медицинские работники, сотрудники Государственного центра санитарно-эпидемиологического надзора, а также ответственные лица, прикрепленные к районам на основании специального задания областной чрезвычайной комиссии по борьбе с эпидемией.

Наряду с этим, начиная с 06:00 часов 27 марта движение трамваев и автобусов в городе Самарканде будет приостановлено.

Мы предупреждаем: граждане, нарушившие правила карантинного режима и ограничения на доступ к городу, будут привлечены к ответственности в порядке, установленном законом!

Уважаемые самаркандцы, мы еще раз призываем вас неукоснительно соблюдать дисциплину и требования действующего законодательства во время карантина, и по возможности просим оставаться дома!