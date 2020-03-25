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  • 26 март 2020 12:58
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Границы между областями закрыты из-за коронавируса

По данным информационной службы УВД Самарканда, запрет предусмотрен для граждан Республики Каракалпакстан, Бухарской, Навоийской, Хорезмской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областей, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции.

Границы между областями закрыты из-за коронавируса

 

Инспекторы ППС информируют население о ситуации с вирусом и возвращают их обратно домой. Проезжают только граждане других областей, чтобы доехать до места постоянного проживания. Грузовые и транзитные транспортные средства освобождены от этих ограничений.

 

Границы между областями закрыты из-за коронавируса

  

Сотрудники Самаркандского областного центра санитарно-эпидемиологического благополучия регулярно дезинфицируют автомобили, въезжающие и выезжающие из региона.


Границы между областями закрыты из-за коронавируса

 

 
«Мы благодарны нашим гражданам, которые, следуя сложившейся ситуации, понимают запреты и тем самым способствуют предотвращению распространения этого опасного вируса. Мы рекомендуем всем пассажирам и водителям соблюдать правила гигиены и носить специальные защитные маски от вируса», - сказал Хуршид Сафаров, старший инспектор пресс-службы областного УВД.
 

 

Об этом сообщает daryo.


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