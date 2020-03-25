Границы между областями закрыты из-за коронавируса

По данным информационной службы УВД Самарканда, запрет предусмотрен
для граждан Республики Каракалпакстан, Бухарской, Навоийской, Хорезмской,
Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областей, чтобы предотвратить
распространение коронавирусной инфекции.
Инспекторы ППС информируют население о ситуации с вирусом и возвращают их обратно домой. Проезжают только граждане других областей, чтобы доехать до места постоянного проживания. Грузовые и транзитные транспортные средства освобождены от этих ограничений.
Сотрудники Самаркандского областного центра санитарно-эпидемиологического благополучия регулярно дезинфицируют автомобили, въезжающие и выезжающие из региона.
Об этом сообщает daryo.