» » » С «предпринимателя» конфисковано 2 тысячи масок
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  • 26 март 2020 11:04
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С «предпринимателя» конфисковано 2 тысячи масок

В Каттакурганском районе задержан мужчина, занимающийся продажей медикаментов без документов. Факт незаконного сбыта зафиксирован во время контрольного мероприятия, проведенного на рынке при ООО «Каттакургон шахар дехкон бозори». Сотрудниками Самаркандской областной налоговой инспекции у гражданина Ж.З. было конфисковано 1947 медицинских масок, 43 перчатки, 164 бутылки этилового спирта. Ущерб от незаконной торговли оценивается свыше 4 миллионов сумов.

 

С «предпринимателя» конфисковано 2 тысячи масок

  

 

Подобное мероприятие прошло и в Нарпайском районе. Как выяснилось, в обществе с ограниченной ответственностью «Мирбозор бозори» некоторые торговцы реализовывали сельскохозяйственную продукцию без государственной регистрации. В результате у них было изъято 409 килограммов картофеля на сумму 1 840 500 сумов.

 

Как сообщает пресс-служба областной налоговой инспекции, в период карантина, объявленного в нашей стране в связи с распространением коронавируса, принимаются комплексные меры по предотвращению необоснованного повышения цен на продукты питания и предметы первой необходимости, чтобы ограничить факторы, приводящие к таким случаям. Инспекция запустила горячую линию, куда можно обратиться по различным вопросам: 66 234 00 76.


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