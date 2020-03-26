В Самарканде ощущалось небольшое землетрясение

Жители Узбекистана ощутили землетрясение, эпицентр которого находился в Таджикистане.

По данным Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС, 26 марта в 09:44 по ташкентскому времени произошло землетрясение на границе Узбекистана с Таджикистаном.

Магнитуда землетрясения в эпицентре составила 5,4 глубина — 10 км. Оно ощущалось в Ташкенте, Самарканде и других регионах страны.

Сила подземных толчков в Самарканде составила 2 бала. В Ташкенте землетрясение чувствовалось сильнее - 4 бала.