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  • 26 март 2020 10:20
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В Самарканде ощущалось небольшое землетрясение

В Самарканде ощущалось небольшое землетрясениеЖители Узбекистана ощутили землетрясение, эпицентр которого находился в Таджикистане.

 

По данным Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС, 26 марта в 09:44 по ташкентскому времени произошло землетрясение на границе Узбекистана с Таджикистаном.

 

Магнитуда землетрясения в эпицентре составила 5,4 глубина — 10 км. Оно ощущалось в Ташкенте, Самарканде и других регионах страны.

 

Сила подземных толчков в Самарканде составила 2 бала. В Ташкенте землетрясение чувствовалось сильнее - 4 бала.


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