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  • 25 март 2020 14:42
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В Самарканде не запрещено движение автобусов

Исходя из потребности населения Самарканда в общественном транспорте, до данного момента пассажиров обслуживал 441 автобус на 53 направлениях. 

 

  

Однако из-за резкого снижения пассажирского потока в связи с карантином, объявленным с целью предупреждения распространения инфекции коронавируса, сокращено и число автобусов, выезжающих на маршруты.

 

По данным пресс-службы Самаркандского областного управления транспорта на 24 марта, в Самарканде пассажиров обслуживают 130 автобусов действующих в отрасли общественного транспорта 18 предприятий. В результате временно увеличены промежуточные интервалы, установленные на маршрутах.

 

В целях обеспечения безопасности пассажиров по инструкции сотрудников Центра санитарно-эпидемиологического благополучия Самаркандской области с 4.00 утра во всех автобусах проводится дезинфекция перед выездом на маршруты. На автовокзалах, автостанциях и конечных автобусных остановках в Самарканде и районах каждые четыре часа проводится профилактика по обеззараживанию. Такую же обработку проводят в такси. 

 

С 24 марта в Самаркандской области ограничено движение областных, городских и межрайонных автобусов и микроавтобусов, сообщает Уза


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