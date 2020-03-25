Почетному журналисту Самарканда-70 лет!

Коллектив Самаркандской областной газеты «Овози Самарканд» поздравил коллегу Зохира Хасанзоду с юбилеем. Журналисту с солидным стажем работы в этом году исполнилось 70-лет. Авторские материалы именинника печатаются не только в областной газете, но и республиканской-«Овози тожик», где он работает собственным корреспондентом.

В честь событийной даты главный редактор объединенной редакции «Зарафшон» и «Самаркандский вестник» Фармон Тошев и коллеги по работе поздравили юбиляра с днем рождения, вручили памятные подарки.