Задача общества-сплотится

Узбекский народ издревле славился щедростью и умением помочь и поддержать, быть опорой в трудные минуты. Новость о проникновении коронавирусной инфекци в нашу страну поначалу привела к некоторой суматохе. Люди в страхе стали запасаться продуктами.

Но благодаря принятым руководством страны мерам удалось сдержать не только необоснованный рост цен на продовольственные продукты, но и вселить в людей уверенность, сформировать прослойку адекватности. Ведь по сути паника может нанести больше вреда, чем коронавирус.

Сейчас в области ситуация намного стабилизирована, хотя опасения заразиться китайской инфекцией все же не оставляют граждан в покое. Но тем не менее власти призывают народ сохранять здоровье, в строгом режиме соблюдать карантинные правила. Человечество не первый раз успешно борется с болезнями.

В Самаркандской области в целях предотвращения распространения инфекции активно проводятся мероприятия по дезинфекции помещений, транспорта, городских улиц. Параллельно ведутся акции волонтеров и предприимчивых людей. Раздаются медицинские маски, малоимущим семьям и одиноким пенсионерам-продукты питания

Например, Джавохир Худойбердиев, глава семейного предприятия «Элегант Барака» в Нарпайском районе, раздал 50 тонн муки, 4500 буханок хлеба и 15 000 пучков иссирыка малообеспеченным и больным людям, проживающим в Нарпайском, Пахтачийском, Каттакурганском, Кошрабадском и Иштыханском районах.

- Я второй месяц прикована к постели , - говорит 78-летняя Нина Ковалева из махалли «Халкобод» Нарпайского района. - Сотрудники семейного предприятия навестили меня и вручили 30 килограммов муки, четыре буханки хлеба, другие продукты.

Получая помощь, районные жители благодарили за оказанное внимание в трудное для общества время. Акционерное общество «Октошдон» также внесло свою лепту в оказании помощи людям, находящимся в трудной жизненной ситуации и потерявшим своих кормильцев. Десять тонн муки было роздано жителям Нарпайского района.

Помощь землякам оказал еще один предприниматель, попросивший не называть своей фамилии. Четырем малоимущим семьям из махаллинских сходов граждан «Навруз», «Болгали» и «Янги арык» он подарил 300 листов кровельных материалов.

Во время карантина помощь прежде всего необходима пожилым и одиноким людям, особенно в повседневных покупках, походах в аптеку. Администрация Акдарьинского района Самаркандской области в рамках благотворительной акции «Мехр ва мурувват» побывала в гостях у 95-летней Шуматбики Артриевой. Пенсионерке вручили пакеты с продуктами питания и лекарствами. Подобное внимание было оказано 140 семьям.

На сегодняшний день количество случаев коронавирусных инфекций в Узбекистане идет по нарастающей и достигло около 50. Радует тот факт, что в Самаркандской области не было зарегистрировано ни одного случая коронавируса.

По данным областного здравоохранения в вилояте на 14-дневный карантин помещено 1162 граждан, прибывших из других стран.

Состояние находящихся под наблюдением врачей удовлетворительное. Они проходят лабораторные тесты на коронавирус Covid-19 . К счастью, случаев инфекции не выявлено. Кроме того, для вновь прибывающих граждан подготовлено 570 мест еще в трех медучреждениях области.

Зарина Хакбердиева