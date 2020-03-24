В Ургутском районе совершено разбойное нападение

В УКД ОВД по Ургутскому району 21 марта 2020 года обратился с заявлением 27-летний А.К. В нем он указал, что 19 марта 2020 года примерно в 00:30 часов, когда он возвращался домой, на него было совершено нападение.

По его словам, 22-летние Х.К., С.С., Э.Ш. и А.Ф., встретив его на внутренней дороге махалли, начали его оскорблять и избивать . Нанеся телесные повреждения, они забрали у него мобильный телефон марки «Samsung J-1», Bluetooth-наушники и электронный носитель памяти объемом 4 Gb. А.К. просил принять меры в отношении обидчиков.

В ходе дознания у Х.К. был изъят мобильный телефон марки «Samsung J-1», у С.С. Bluetooth-наушники, у Э.Ш. электронный носитель памяти объемом 4 Gb.

По данному факту Следственным отделом Ургутского района было возбуждено уголовное дело по п. "в” ч.2 ст.166 Уголовного кодекса Республики Узбекистан (грабёж), Х.К., С.С., Э.Ш. и А.Ф. привлечены в качестве подозреваемых и задержаны в процессуальном порядке, предварительное следствие продолжается.

Следственный Департамент при Министерстве Внутренних дел Республики Узбекистан