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  • 24 март 2020 20:54
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В Ургутском районе совершено разбойное нападение

В Ургутском районе совершено разбойное нападениеВ УКД ОВД по Ургутскому району 21 марта 2020 года обратился с заявлением 27-летний А.К. В нем он указал, что 19 марта 2020 года примерно в 00:30 часов, когда он возвращался домой, на него было совершено нападение.

 

По его словам, 22-летние Х.К., С.С., Э.Ш. и А.Ф., встретив его на внутренней дороге махалли, начали его оскорблять и избивать . Нанеся телесные повреждения, они забрали у него мобильный телефон марки «Samsung J-1», Bluetooth-наушники и электронный носитель памяти объемом 4 Gb. А.К. просил принять меры в отношении обидчиков.

 

В ходе дознания у Х.К. был изъят мобильный телефон марки «Samsung J-1», у С.С. Bluetooth-наушники, у Э.Ш. электронный носитель памяти объемом 4 Gb.

 

По данному факту Следственным отделом Ургутского района было возбуждено уголовное дело по п. "в” ч.2 ст.166 Уголовного кодекса Республики Узбекистан (грабёж), Х.К., С.С., Э.Ш. и А.Ф. привлечены в качестве подозреваемых и задержаны в процессуальном порядке, предварительное следствие продолжается.

 

Следственный Департамент при Министерстве Внутренних дел Республики Узбекистан


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