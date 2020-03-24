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  • 24 март 2020 20:33
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В Акдарьинском районе муж убил жену на почве ревности

В Акдарьинском районе муж убил жену на почве ревности22 марта 2020 года примерно в 20:00 часов в посёлке "Коратери” Акдарьинского района 59-летний мужчина в ходе застолья с употреблением спиртных напитков устроил ссору с гражданской супругой на почве ревности. Мужчина нанес сожительнице несколько ударов в область головы и тела.

 

В результате пострадавшей стало плохо. Мужчина оказал ей первую помощь и вызвал скорую. Однако, женщина скончалась до приезда бригады.

 

По данному факту Следственным отделом при Акдариьнском ОВД возбуждено уголовное дело по п. «д» ч.3 ст.104 Уголовного кодекса Республики Узбекистан (умышленное нанесения тяжких телесных повреждений, повлекших смерть человека). Гражданин привлечен в качестве подозреваемого и задержан в процессуальном порядке, предварительное следствие продолжается.

 

Следственный департамент при МВД Республики Узбекистан


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