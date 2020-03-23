В Самаркандской области остановят междугородний общественный транспорт





«Для нас важно ваше здоровье. Просим строго соблюдать все правила в борьбе с коронавирусом», — говорится в сообщении хокимията.

По данным управления здравоохранения области, по состоянию на 13:00 23 марта в Самаркандской области не зарегистрировано случаев заболевания коронавирусом.

Всего в области на двухнедельном карантине находится 1162 гражданина, прибывших из-за рубежа. По данным управления, они чувствуют себя удовлетворительно.

В области зарезервировано 570 мест в трех учреждениях для граждан, прибывающих из других государств.

ИСТОЧНИК