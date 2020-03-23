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  • 23 март 2020 16:06
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В Самаркандской области остановят междугородний общественный транспорт

В Самаркандской области остановят междугородний общественный транспорт

Начиная с 06:00 24 марта движение междугороднего (межрайонного) общественного транспорта в Самаркандской области будет временно приостановлено, сообщила пресс-служба областного хокимията.


«Для нас важно ваше здоровье. Просим строго соблюдать все правила в борьбе с коронавирусом», — говорится в сообщении хокимията.

 

По данным управления здравоохранения области, по состоянию на 13:00 23 марта в Самаркандской области не зарегистрировано случаев заболевания коронавирусом.

 

Всего в области на двухнедельном карантине находится 1162 гражданина, прибывших из-за рубежа. По данным управления, они чувствуют себя удовлетворительно.

 

В области зарезервировано 570 мест в трех учреждениях для граждан, прибывающих из других государств.

 

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