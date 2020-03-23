В Самарканде на карантине находятся 1162 граждан

На сегодняшний день количество случаев коронавирусных инфекций в Узбекистане достигло 46

По состоянию на 13:00 23 марта 2020 года в Самаркандской области не было зарегистрировано ни одного случая коронавируса.

По данным областного здравоохранения в Самаркандской области на 14-дневный карантин помещено 1162 граждан, прибывших из других стран.

Состояние людей, находящихся под наблюдением врачей, удовлетворительное. Граждан с повышенной температурой тела нет, все люди прошли лабораторные тесты на коронавирус Covid-19 . К счастью, случаев инфекции не выявлено.



Кроме того, для вновь пребывающих граждан подготовлены 570 мест еще в 3 учреждениях области.

Информационная служба Самаркандского областного управления здравоохранения.