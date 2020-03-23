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  • 23 март 2020 14:15
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В Самарканде на карантине находятся 1162 граждан

На сегодняшний день количество случаев коронавирусных инфекций в Узбекистане достигло 46

По состоянию на 13:00 23 марта 2020 года в Самаркандской области не было зарегистрировано ни одного случая коронавируса.

В Самарканде на карантине находятся 1162 граждан

  

По данным областного здравоохранения  в Самаркандской области на 14-дневный карантин помещено 1162 граждан, прибывших  из других стран.

 

Состояние людей, находящихся под наблюдением врачей, удовлетворительное. Граждан с повышенной температурой тела нет, все люди прошли лабораторные тесты на коронавирус Covid-19 . К счастью, случаев инфекции не выявлено.


Кроме того,  для вновь пребывающих граждан подготовлены 570 мест  еще в 3 учреждениях области.

 

Информационная служба Самаркандского областного управления здравоохранения.


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