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  • 22 март 2020 12:01
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В Самарканде врачи сохранили здоровье ребенка, который проглотил булавку

Одна из семей Ургутского района обратилась в Самаркандский областной детский многопрофильный медицинский центр из-за дефекта в ноге  11-месячного ребенка.

 

В Самарканде врачи сохранили здоровье ребенка, который проглотил булавку

 

- Специалисты центра провели тщательное обследование моей внучки ,  были получены необходимые анализы и сделан рентгеновский снимок, - рассказывает Мухсина Азимова. - На следующий день доктор позвонил нам и попросил срочно приехать. Когда мы приехали, нам сказали, что у моей  внучки булавка в животе. Честно говоря, мы были напуганы,  не могли поверить в это. Доктор Бехзод Эранов немедленно дал необходимые инструкции и вытащил булавку.

 

«После того, как у ребенка был диагностирован врожденный вывих бедра, мы решили тщательно его осмотреть», - сказал Бехзод Эранов, врач Самаркандского областного детского многопрофильного медицинского центра. - Рентген показал наличие булавки в животе ребенка. Хуже всего, она была раскрыта. К счастью, ее удалось вытащить без операции. В данное время маленький пациент чувствует себя хорошо.

 

Об этом сообщает Уза.


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