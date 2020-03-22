В Самарканде врачи сохранили здоровье ребенка, который проглотил булавку

Одна из семей Ургутского района обратилась в Самаркандский областной детский многопрофильный медицинский центр из-за дефекта в ноге 11-месячного ребенка.

- Специалисты центра провели тщательное обследование моей внучки , были получены необходимые анализы и сделан рентгеновский снимок, - рассказывает Мухсина Азимова. - На следующий день доктор позвонил нам и попросил срочно приехать. Когда мы приехали, нам сказали, что у моей внучки булавка в животе. Честно говоря, мы были напуганы, не могли поверить в это. Доктор Бехзод Эранов немедленно дал необходимые инструкции и вытащил булавку.

«После того, как у ребенка был диагностирован врожденный вывих бедра, мы решили тщательно его осмотреть», - сказал Бехзод Эранов, врач Самаркандского областного детского многопрофильного медицинского центра. - Рентген показал наличие булавки в животе ребенка. Хуже всего, она была раскрыта. К счастью, ее удалось вытащить без операции. В данное время маленький пациент чувствует себя хорошо.

Об этом сообщает Уза.