В Самарканде врачи сохранили здоровье ребенка, который проглотил булавку

Одна из семей Ургутского района обратилась в
Самаркандский областной детский многопрофильный медицинский центр из-за дефекта
в ноге 11-месячного ребенка.
- Специалисты центра
провели тщательное обследование моей внучки , были получены необходимые анализы и сделан
рентгеновский снимок, - рассказывает Мухсина Азимова. - На следующий день
доктор позвонил нам и попросил срочно приехать. Когда мы приехали, нам сказали, что у моей внучки булавка в животе. Честно говоря, мы
были напуганы, не могли поверить в это.
Доктор Бехзод Эранов немедленно дал необходимые инструкции и вытащил булавку.
«После того, как у
ребенка был диагностирован врожденный вывих бедра, мы решили тщательно его
осмотреть», - сказал Бехзод Эранов, врач Самаркандского областного детского
многопрофильного медицинского центра. - Рентген показал наличие булавки в
животе ребенка. Хуже всего, она была раскрыта. К счастью, ее удалось вытащить
без операции. В данное время маленький пациент чувствует себя хорошо.
Об этом
сообщает Уза.