В Самарканде 85 несовершеннолетних ребят были доставлены родителям

По данным, сегодня по Самаркандской области проживает свыше 3 857 000 людей. Из них более 1 357 000 человек являются несовершеннолетними в возрасте до 18 лет.

Только за последний месяц в сотрудничестве с соответствующими органами был предпринят ряд профилактических мер по искоренению безнадзорности, преступности и правонарушений среди несовершеннолетних.

В частности, были проведены индивидуальные беседы с подростками, которые, как сообщалось, оставались без присмотра. 88 из них были помещены в центры социальной и юридической помощи для несовершеннолетних, а 3 - в специальную школу № 5 в Чиназском районе.

74 беспризорника были вовлечены в спортивные клубы, 2 - в малые предприятия, 8 - в Самаркандский городской детский центр Баркамол авлод.

Во время профилактической деятельности госорганов по предупреждению безнадзорности и беспризорности 85 несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации без присмотра родителей или опекунов, были выявлены и доставлены их родителям. Большинство из них находились на рынках, в интернет-клубах и ночных заведениях, сообщает zarnews.