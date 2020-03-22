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  • 22 март 2020 10:00
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Мужчина сбежал из-под карантина в Самарканде

Мужчина сбежал из-под карантина в СамаркандеВ Паркентском районе Ташкентской области в своем доме задержан и изолирован мужчина, находившийся на карантине в Самаркандской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Ташкентской области.

 

Гражданин 1954 года рождения, имя которого в сообщении обозначено как «Топган. Э.», 19 марта прибыл на поезде из Самары (Россия), пассажиры которого были направлены в карантинные центры в Самаркандской области.

 

Возбуждено уголовное дело по статье 257−1 Уголовного кодекса Узбекистана (нарушение санитарного законодательства или правил борьбы с эпидемиями). Ведутся следственные действия.

 

Отметим, нарушение санитарного законодательства или правил борьбы с эпидемиями, повлекшее массовое заболевание или отравление людей, — наказывается штрафом от 11 млн 150 тысяч сумов до 22 млн 300 тысяч сумов или лишением определенного права до пяти лет, или исправительными работами до двух лет или ограничением свободы от одного года до трех лет либо лишением свободы до трех лет.

 

То же деяние, повлекшее смерть человека, — наказывается исправительными работами от двух до трех лет или ограничением свободы от трех до пяти лет либо лишением свободы от трех до пяти лет.

 

То же деяние, повлекшее человеческие жертвы, —наказывается лишением свободы от пяти до восьми лет.

ИСТОЧНИК


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