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  • 20 март 2020 13:20
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Депутаты раскритиковали ситуацию в аптеках

Депутаты раскритиковали ситуацию в аптеках

Абдулла Асланов, депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса, Абдужаббор Умаров, председатель Самаркандского районного совета УзЛиДеП, и Акбар Махмудов, депутат районного совета, выявили ряд недостатков во время исследования санитарно-гигиенического состояния аптек в Самаркандском районе.


В связи с этим депутаты дали необходимые рекомендации руководителям учреждений.

 

- Сегодня самыми густонаселенными местами являются рынки и аптеки, - сказал А. Асланов. - Если мы начнем уборку в этих местах, наша борьба с пандемией будет эффективной. В аптеках полы, магазины и двери следует время от времени протирать хлорированной водой и специальными антисептиками. Однако в ходе исследования мы стали свидетелями того, что в некоторых аптеках санитарно-гигиенические требования были забыты и основное внимание уделялось торговле. Их также предупредили наши депутаты.


Депутаты раскритиковали ситуацию в аптеках

Госчиновники также посетили районный центр санитарно-эпидемиологического благополучия и ознакомились с проводимой работой по защите от коронавируса.


Обруй Бойкобилов, глава районного отделения, сказал, что по состоянию на 20 марта в Самаркандском районе не было выявлено случаев с коронавирусом. Необходимо отметить, по данным Минздрава, число зараженных коронавирусом в Узбекистане превысило 30 человек.

 

Зарина Хакбердиева


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