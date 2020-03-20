Депутаты раскритиковали ситуацию в аптеках





В связи с этим депутаты дали необходимые рекомендации руководителям учреждений.

- Сегодня самыми густонаселенными местами являются рынки и аптеки, - сказал А. Асланов. - Если мы начнем уборку в этих местах, наша борьба с пандемией будет эффективной. В аптеках полы, магазины и двери следует время от времени протирать хлорированной водой и специальными антисептиками. Однако в ходе исследования мы стали свидетелями того, что в некоторых аптеках санитарно-гигиенические требования были забыты и основное внимание уделялось торговле. Их также предупредили наши депутаты.





Госчиновники также посетили районный центр санитарно-эпидемиологического благополучия и ознакомились с проводимой работой по защите от коронавируса.





Обруй Бойкобилов, глава районного отделения, сказал, что по состоянию на 20 марта в Самаркандском районе не было выявлено случаев с коронавирусом. Необходимо отметить, по данным Минздрава, число зараженных коронавирусом в Узбекистане превысило 30 человек.

Зарина Хакбердиева