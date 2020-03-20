«Марихуана», охотничье оружие и патроны были обнаружены в доме гражданина Ургутского района

Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенного законодательства Таможенного управления Самаркандской области нацелено осмотрели дом С.З., жителя Ургутского района. В мероприятии также использовалась помощь служебных собак по кличке "Зевс" и "Дагги" для поиска наркотиков и взрывчатых веществ.

В результате в доме этого человека были обнаружены 5 целлофановых пакетов весом 810,06 грамма, зеленый, с острым запахом наркотик "марихуана", а также 1 единица 12-калибрового двуствольного охотничьего пистолета "ТОЗ", 27 штук патронов 12-го калибра и незарегистрированные 6 малокалиберных огнестрельных оружия.

Далее с участием понятых была осмотрена квартира гражданина С.З. в Самарканде. При обыске был найден полиэтиленовый пакет с содержанием в нем марихуаны весом 4,6 грамма.

В ходе мероприятия в качестве вещественных доказательств было изъято 814,66 г веществ, подобных марихуане. Расследование продолжается.

Информационная служба таможенного управления Самаркандской области.