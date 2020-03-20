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  • 20 март 2020 10:18
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Новое назначение в областном хокимияте

Новое назначение в областном хокимиятеВ соответствии с решением хокима Самаркандской области от 18 марта 2020 года Турдиалиева Тахмина Хусановна назначена советником хокима по вопросам архитектуры и строительства.

 

Тахмина Турдиалиева училась в Ташкентском архитектурно-строительном институте, Уханьском политехническом университете и Хуачжунском университете науки и технологии в Китае. Повысила квалификацию в Академии молодых архитекторов.

 

До этого назначения Турдиалиева работала архитектором в китайской международной архитектурной фирме «Cube Design».


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