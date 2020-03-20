Новое назначение в областном хокимияте

В соответствии с решением хокима Самаркандской области от 18 марта 2020 года Турдиалиева Тахмина Хусановна назначена советником хокима по вопросам архитектуры и строительства.

Тахмина Турдиалиева училась в Ташкентском архитектурно-строительном институте, Уханьском политехническом университете и Хуачжунском университете науки и технологии в Китае. Повысила квалификацию в Академии молодых архитекторов.

До этого назначения Турдиалиева работала архитектором в китайской международной архитектурной фирме «Cube Design».