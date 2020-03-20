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  • 20 март 2020 10:13
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Проблемы незаконного строительства по улице Б.Ялангтуша рассмотрены на месте

Тротуары Самарканда. О них можно слагать легенды, писать целые поэмы в нескольких томах. Это то, что останется надолго в истории Самарканда. Тот самый случай, когда каждый второй житель дома на земле и не только пытается приватизировать бесхозную территорию и охватить себе кусочек земли. Поначалу полметра, а дальше- больше. Глядишь, за пару месяцев вырастает солидное здание. Последствие -очередной душещипательное видео о сносе, якобы, жилья и незаконных действиях властей.

Но, мало кто признается, что были предписания, предупреждения со стороны госорганов. О бездействии же ответственных должностных лиц говорить и не приходится.

 

Улица Баходыра Ялангтуша. В честь нее, пожалуй, скоро будут слагать оды. О ней пишут, снимают фотографии, размещают видео в социальных сетях. И задаются вопросом, почему жителям этой улицы все можно? Захотел, построил, не захотел- перекрыл тротуар. От настроения здешних собственников зависит, смогут ли пройти люди с ограниченными возможностями по безопасному участку земли, мамы прогуляться с ребенком в коляске, да и просто прохожий человек . Сплошные полосы с препятствиями.

 

Хоким области вместе с ответственными лицами прошелся по улице Баходира Ялангтуша. Об этом в нашем репортаже.

 

 

Зарина Амритдинова


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