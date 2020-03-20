В «Сазагане» Нурабадского района снимают фильм о «101» узбеке





На полевом полигоне «Сазаган» при Центральном военном округе Самаркандской области снимается фильм об узбекских героях Второй мировой войны.

Это фильм о 101 узбеке, которые в 1941 году попали в плен под Смоленском и были отправлены голландский концлагерь Амерсфорт. В данное время эпизоды киноленты снимаются в полигоне Нурабадского района.

Проект реализуется НА «Узбеккино» совместно с кинематографистами из Голландии при финансировании хокимията Самаркандской области, так как предположительно узники Амсфортского концлагеря являлись жителями этой области.

Солдаты, служащие в Самаркандском гарнизоне, также принимают участие в фильме, организованном в сотрудничестве с командованием Центрального военного округа.

Искусно изготовленные экспонаты полностью отражают ландшафт того времени, от поведения нацистского офицера 1941-1945 годов до его манеры говорить. Об этом сообщает zarnews.