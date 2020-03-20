» » » В «Сазагане» Нурабадского района снимают фильм о «101» узбеке
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  • 20 март 2020 12:55
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В «Сазагане» Нурабадского района снимают фильм о «101» узбеке


На полевом полигоне «Сазаган» при Центральном военном округе Самаркандской области снимается фильм об узбекских героях Второй мировой войны.

 

Это фильм о 101 узбеке, которые в 1941 году попали в плен под Смоленском и были отправлены голландский концлагерь Амерсфорт. В данное время эпизоды киноленты снимаются в полигоне Нурабадского района.

 

Проект реализуется НА «Узбеккино» совместно с кинематографистами из Голландии при финансировании хокимията Самаркандской области, так как предположительно узники Амсфортского концлагеря являлись жителями этой области.

 

Солдаты, служащие в Самаркандском гарнизоне, также принимают участие в фильме, организованном в сотрудничестве с командованием Центрального военного округа.

 

Искусно изготовленные экспонаты полностью отражают ландшафт того времени, от поведения нацистского офицера 1941-1945 годов до его манеры говорить. Об этом сообщает zarnews.

 

В «Сазагане» Нурабадского района снимают фильм о «101» узбеке

В «Сазагане» Нурабадского района снимают фильм о «101» узбеке

В «Сазагане» Нурабадского района снимают фильм о «101» узбеке


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