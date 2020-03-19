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  • 19 март 2020 12:28
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В Самарканде изъяты восемь орудий и 27 острых лезвий

В Самарканде изъяты восемь орудий и 27 острых лезвий С 14 марта по 18 марта в Самаркандской области были проведены широкомасштабные профилактические мероприятия для обеспечения стабильности криминогенной ситуации.

 

Как сообщает пресс-служба УВД Самаркандской области, совместно с ответственными работниками республиканской рабочей группы и правоохранительных органов было обследовано 357 жилых домов.

 

Во время мероприятий от 244 человек изъяты:

·2 газовых пистолета;

·3 пневматических оружия;

·1 охотничьего ружья;

·62 единиц патрона;

·63 единиц пиротехники;

·12 разных типов битов;

·27 ножей с острыми лезвиями.


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