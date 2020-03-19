В Самарканде изъяты восемь орудий и 27 острых лезвий

С 14 марта по 18 марта в Самаркандской области были проведены широкомасштабные профилактические мероприятия для обеспечения стабильности криминогенной ситуации.
Как сообщает пресс-служба УВД Самаркандской области, совместно с ответственными работниками республиканской рабочей группы и правоохранительных органов было обследовано 357 жилых домов.
Во время мероприятий от 244 человек изъяты:
·2 газовых пистолета;
·3 пневматических оружия;
·1 охотничьего ружья;
·62 единиц патрона;
·63 единиц пиротехники;
·12 разных типов битов;
·27 ножей с острыми лезвиями.