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  • 19 март 2020 11:04
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Проекты должны быть во благо народа, а не строителей

Услышать мнение народа на месте, насколько верно преподносится информация со стороны госслужащих относительно того или иного вопроса, увидеть самому ситуацию в корне- стало доброй традицией для главы областной администрации.

 

Как известно, в Самарканде идут масштабные работы по строительству автодорожного путепровода на пересечении улицы Усто Умара Джуракулова с автомагистралью М39 на 1083 километре. Хоким области вместе с должностными ответственными лицами ознакомился с работами, проведенными на данном этапе. По словам руководства УП «Куприк курилиш тамирлаш дирекцияси», проект путепровода, который соединит новый Самарканд-city с городом, был разработан совместно с российскими проектировщиками. Подобный опыт строительства будет впервые применен в не только в масштабах Узбекистана, но стран СНГ. Подробнее в репортаже...



 

Зарина Амритдинова


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