Более 10 случаев короновируса официально подтверждены в Узбекистане. Брифинг в доме печати

Школы, сады и вузы закрыты на карантин, ребята перешли на домашнее обучение. Приостановлены авиасообщения, направления поездов, отменены национальный праздник Навруз и все массовые мероприятия со скоплением людей- все это последствия коронавирусной инфекции, серьезно угрожающей мировому сообществу.





Если в Китае, на «родине» коронавируса, заболеваемость пошла на спад, то в Узбекистане число зараженных ежедневно растет. Минздрав сообщил уже о более десяти случаях короновируса в стране. Актуальная информация о ситуации с вирусом ежедневно доводится до широкой публики, вопрос был поднят также на областном уровне в ходе брифинга с участием представителей Самаркандского областного управления здравоохранения.





Уже более 10 случаев короновируса официально подтвержден в Узбекистане. Благодаря предпринимаемым, медиками, мерам распространение вируса удается держать под контролем, однако новые случаи все равно фиксируются, говорят специалисты.





Главврач областного центра санитарно-эпидемиологического благополучия Хайрулло Баймурадов отметил, что в Самаркандской области не зарегистрирован случай заражения инфекцией. В регионе достаточно создано условий для борьбы с вирусом, в частности, в 4 городах и районах вилоята созданы консультативные группы, в состав которых входят врач-эпидемиолог, дезинфекционист, вирусолог. Медперсонал на местах дежурит 24 часа круглосуточно. Кроме того, выделены машины скорой помощи для обработки школ, детсадов, общественного транспорта, госучреждений.





По состоянию на 16 марта текущего года через два санитарно-контрольных пункта на пограничных постах Самаркандского международного аэропорта и «Жартепа» Ургутского района прошли около сорока тысяч пассажиров. 851 человек, прибывших из стран с зафиксированными случаями заболевания коронавирусом, отправили на 14-дневный карантин, сказал главврач.





Необходимо отметить, по словам участников, 81% случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 проходит в легкой форме, до 15%-средней тяжести, 5%-тяжелой форме. Риска человеческих потерь можно избежать в случае соблюдения мер предосторожности и ряда рекомендаций медицинских работников по защите от вируса.





Зарина Хакбердиева