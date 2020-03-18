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  • 18 март 2020 11:17
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Держать дистанцию от коронавируса

Как всем известно, в целях профилактики короновируса правительство страны приняло решение закрыть школы, детские дошкольные учреждения и вузы на карантин. За это время школьники и студенты могут освоить учебную программу заочно.

 


Материалы уроков, домашние задания и тесты учителя предоставляют в интерактивном образовательном процессе. Временное дистанционное обучение продолжит школьную программу, считают педагоги.

 

Пока детки вынуждены сидеть дома, в школе проводится обработка учебных классов, коридоров и помещений. Обязательная дезинфекция поэтапно проводится также в детских садах, местах общепита, госучреждениях, общественном транспорте.

 

Когда возобновится учеба в школах, пока неизвестно. С 18 марта педагоги преждевременно выходят в оплачиваемый отпуск. Директоры, их заместители и некоторые другие сотрудники школ продолжат работать.

 

Зарина Хакбердиева


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