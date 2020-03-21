» » » Правда ли, что у жителя Каттакурганского района обнаружили коронавирус?
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  • 18 март 2020 10:29
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Правда ли, что у жителя Каттакурганского района обнаружили коронавирус?


В областном доме печати состоялся брифинг, работа которого была посвящена главной по всей стране теме - коронавирусу. В нем приняли участие главврач Самаркандского областного центра санитарно-эпидемиологического благополучия Хайрулло Баймурадов, руководители медицинских учреждений, представители областного управления здравоохранения, СМИ и блогеры.


В ходе брифинга было сказано, что в Узбекистане официально зарегистрировано 11 случаев короновируса. Один из зараженных людей является уроженцем Каттакурганского района.

 

Как оказалось, это молодой человек, 1995 года рождения, сын первой пациентки, прилетевшей в Узбекистан 11 марта рейсом "Париж-Ташкент". Коронавирус также обнаружен у супруга женщины, двух ее детей и внука.

Хайрулло Баймурадов, главврач Самаркандского областного центра санитарно-эпидемиологического благополучия: «На самом деле они давно не живут в Каттакурганском районе, поскольку обосновались в Ташкенте. После выявления вируса они все были помещены в карантин. На данный момент состояние больных удовлетворительное, болезнь протекает в относительно легкой форме. Все они находятся под наблюдением врачей".

P.S. Пока готовился материал, стало известно об увеличении числа выявленных случаев коронавируса в Узбекистане - 13 человек. По сообщению Минздрава, все они помещены на карантин и находятся под наблюдением.


Зарина Хакбердиева


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