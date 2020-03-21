Правда ли, что у жителя Каттакурганского района обнаружили коронавирус?

В областном доме
печати состоялся брифинг, работа которого была посвящена главной по всей стране
теме - коронавирусу. В нем приняли участие главврач Самаркандского областного
центра санитарно-эпидемиологического благополучия Хайрулло Баймурадов,
руководители медицинских учреждений, представители областного управления
здравоохранения, СМИ и блогеры.
В ходе брифинга было сказано, что в Узбекистане официально зарегистрировано 11 случаев короновируса. Один из зараженных людей является уроженцем Каттакурганского района.
Как оказалось, это молодой человек, 1995 года рождения, сын первой пациентки, прилетевшей в Узбекистан 11 марта рейсом "Париж-Ташкент". Коронавирус также обнаружен у супруга женщины, двух ее детей и внука.
P.S. Пока готовился материал, стало известно об увеличении числа выявленных случаев коронавируса в Узбекистане - 13 человек. По сообщению Минздрава, все они помещены на карантин и находятся под наблюдением.
Зарина Хакбердиева