Правда ли, что у жителя Каттакурганского района обнаружили коронавирус?









В ходе брифинга было сказано, что в Узбекистане официально зарегистрировано 11 случаев короновируса. Один из зараженных людей является уроженцем Каттакурганского района.

Как оказалось, это молодой человек, 1995 года рождения, сын первой пациентки, прилетевшей в Узбекистан 11 марта рейсом "Париж-Ташкент". Коронавирус также обнаружен у супруга женщины, двух ее детей и внука.

Хайрулло Баймурадов, главврач Самаркандского областного центра санитарно-эпидемиологического благополучия: «На самом деле они давно не живут в Каттакурганском районе, поскольку обосновались в Ташкенте. После выявления вируса они все были помещены в карантин. На данный момент состояние больных удовлетворительное, болезнь протекает в относительно легкой форме. Все они находятся под наблюдением врачей".

P.S. Пока готовился материал, стало известно об увеличении числа выявленных случаев коронавируса в Узбекистане - 13 человек. По сообщению Минздрава, все они помещены на карантин и находятся под наблюдением.





Зарина Хакбердиева