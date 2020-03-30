Государственные театры Самарканда отменили свои спектакли

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, следуя указанию Министерства Культуры Узбекистана от 17 марта, все государственные театры приняли решения остановить работу и отменить все спектакли, запланированные на ближайшее время.

Продажа билетов на все спектакли временно остановлена. Коллективы театров пока продолжают выходить на работу.

Все билеты, приобретенные на спектакли ранее, остаются действительными. Ими можно воспользоваться, как только карантин будет снят или вернуть их в кассах и получить деньги обратно.