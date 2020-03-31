В Самаркандской области Lacetti столкнулся с маршруткой, сообщает Podrobno.uz

"16 марта, примерно в 21:40, на 105-м километре автомобильной дороги М-37 по направлению "Самарканд-Бухара", пролегающей по территории посёлка Мирбозор Нарпайского района, водитель легкового автомобиля Lacetti, нарушив правила дорожного движения, сбил бетонный бордюр, разделяющим полосы движения. После этого, Lacetti совершил столкновение с микроавтобусом "Газель" с 18 пассажирами, следовавшем по направлению «Ташкент-Хорезм», – сообщили в Следственном департаменте МВД.

В ДТП также попали автомобили "ВАЗ 2106" и "Nexia-2", следовавшие по этой дороге.

В результате аварии водитель и один пассажир микроавтобуса погибли на месте, ещё два пассажира с тяжкими телесными повреждениями госпитализированы, девять пассажиров микроавтобуса и водитель автомобиля Lacetti с различными телесными повреждениями обратились за медицинской помощью, остальные 6 человек повреждений не получили.

По данному факту Следственным отделом при Нарпайском ОВД возбуждено уголовное дело по пункту "а” части 3 статьи 266 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее человеческие жертвы) Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

В настоящее время предварительное следствие продолжается.