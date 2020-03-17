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  • 17 март 2020 21:25
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В областном хокимияте обсудили качество образования

В ходе онлайн-обсуждения региональная рабочая группа заслушала доклады начальника областного управления народного образования и руководителей Пайарыкского и Иштыханского районных отделов народного образования о недостатках, выявленных в ходе оперативного мониторинга.

 

В областном хокимияте обсудили качество образования

 

Согласно рейтинговым данным, учебные заведения Ургутского, Пайарыкского, Нурабадского, Булунгурского и Пастдаргомского районов показали низкие результаты. Было отмечено, что проводимая работа по повышению профессиональной компетентности учителей не соответствует требованиям сегодняшнего дня, особенно количество учителей высшей и первой категорий не соответствует потенциалу Самарканда.


В ходе обсуждения было отмечено, что в этом году в регионе будет построено 2 новые школы, реконструирована-21, а 9 будут отремонтированы.


По завершению собрания поставлены необходимые задачи по устранению недостатков, повышению качества образования в регионе, созданию необходимых условий для самостоятельной работы наставников и преподавателей, а также для получения учениками качественного образования.

 

Выполнение этих задач взято под контроль областного хокимията.

 

Пресс-служба хокимията Самаркандской области


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