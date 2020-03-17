» » » Уже 11 случай короновируса официально подтвержден в Узбекистане.
﻿
  • 17 март 2020 18:08
  • 188

Уже 11 случай короновируса официально подтвержден в Узбекистане.

Уже 11 случай короновируса официально подтвержден в Узбекистане. Благодаря предпринимаемым  медиками мерам распространение вируса удается держать под контролем, однако новые случаи все равно фиксируются.

 

Уже 11 случай короновируса официально подтвержден в Узбекистане.

 

 

Об этом было сказано на брифинге с участием представителей Самаркандского областного управления здравоохранения.

 

Уже 11 случай короновируса официально подтвержден в Узбекистане.

 

 

Главврач областного центра санитарно-эпидемиологического благополучия Хайрулло Баймурадов отметил, что в регионе достаточно создано условий для борьбы с инфекцией, в частности, в 4 городах и районах вилоята созданы консультативные группы, в состав которых входят  врач-эпидемиолог, дезинфекционист, вирусолог. Медперсонал на местах дежурит 24 часа круглосуточно.

 

Уже 11 случай короновируса официально подтвержден в Узбекистане.

 Уже 11 случай короновируса официально подтвержден в Узбекистане.

 

 

Кроме того, выделены машины скорой помощи для обработки школ, детсадов, общественного транспорта, госучреждений.  Подробности вы можете посмотреть позже в репортаже.

 

Зарина Хакбердиева

Похожие статьи:
﻿
Коронавирус не был обнаружен у 197 жителей Самарканда, вернувшихся из Китая

Коронавирус не был обнаружен у 197 жителей Самарканда, вернувшихся из Китая

Новости Самарканда / ТОП
﻿
15 пищевых отравлений за 2019 год. Два человека погибли

15 пищевых отравлений за 2019 год. Два человека погибли

Новости Самарканда / Видео Новости / ТОП
﻿
Назначен новый начальник Самаркандского облУНО

Назначен новый начальник Самаркандского облУНО

Новости Самарканда
﻿
До дня независимости на внутренних дорогах Самарканда появятся 30 остановок

До дня независимости на внутренних дорогах Самарканда появятся 30 остановок

Новости Самарканда
﻿
В Самарканде уволены два руководителя медучреждений

В Самарканде уволены два руководителя медучреждений

Общество / Новости Самарканда
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика