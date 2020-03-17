Уже 11 случай короновируса официально подтвержден в Узбекистане. Благодаря предпринимаемым медиками мерам распространение вируса удается держать под контролем, однако новые случаи все равно фиксируются.

Об этом было сказано на брифинге с участием представителей Самаркандского областного управления здравоохранения.

Главврач областного центра санитарно-эпидемиологического благополучия Хайрулло Баймурадов отметил, что в регионе достаточно создано условий для борьбы с инфекцией, в частности, в 4 городах и районах вилоята созданы консультативные группы, в состав которых входят врач-эпидемиолог, дезинфекционист, вирусолог. Медперсонал на местах дежурит 24 часа круглосуточно.

Кроме того, выделены машины скорой помощи для обработки школ, детсадов, общественного транспорта, госучреждений. Подробности вы можете посмотреть позже в репортаже.