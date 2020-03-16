"Дорожная" журналистика по Пайарыкскому району

Самаркандское областное отделение Инспекции по контролю агропромышленного комплекса при Кабинете Министров Республики Узбекистан организовало пресс-тур в Пайарыкском районе.





В нем приняли участие представители республиканской и местной прессы и средств массовой информации, сотрудники Самаркандского областного управления инспекции и районной администрации.

Журналисты вначале ознакомились с тепличной деятельностью ООО «CNELAK EKO GAZ», расположенного в махалле Ахмада Яссави пайарыкского района. Сейчас в созданной в 2016 году теплице растут 150 деревцев лимонов и помидоров, трудоустроены около 20 молодых людей.

За год в теплице выращивают до 25 тонн помидоров, урожайность довольно высока, говорят эксперты. Планируется увеличить количество продукции еще на 10 тонн.

Мирзохид Турсункулов, фермер: «Я начал собственное дело своими силами, кредит не брал. Воспользовался накопленным семейным бюджетом. В начале в моем распоряжении было 10 соток земли, постепенно увеличили площадь до одного гектара. Обеспечили работой около 20 человек».

После этого участники пресс-тура ознакомились с деятельностью современной теплицы с гидропоникой на основе южнокорейских технологий. Отмечается, что стоимость проекта теплицы составляет 20 млрд. сумов.Из них 4 млрд. сумов - это собственные средства предпринимателя, а 16 млрд. сумов - банковский кредит. Теплица полностью оборудована по корейской технологии.

В настоящее время здесь выращивается экспортно-ориентированный сорт томатов «Pin Paradays». Семена, привезенные с Японии, дают надежный результат. Качество спелого томата по вкусу, цвету и внутренней структуре подходит как для продленного, так и короткого оборота.

-Этот сорт быстро размножается и обладает высокой урожайностью, - говорит Сонг Мион Ги из Южной Кореи. - В этом году ожидается сбор более 800 тонн с 4 га. Практически вся продукция экспортируется за границу.

Далее участники «дорожной» журналистики посетили животноводческий комплекс «Sutello». Директор предприятия Акбар Мамазиев подробно рассказал журналистам о работе в комплексе.

Было отмечено, что животноводческий комплекс «Sutello» был создан в 2017 году, насчитывается 100 голов крупного рогатого скота из Германии и 20 голов коз из Новой Зеландии. Породистый скот дает в среднем 25-30 литров молока в день.

Совместное предприятие «Uzbegim Agro» было создано в 2011 году в результате подписанного меморандума между немецкими и узбекскими предпринимателями. Предприятие, специализированное на переработке молочной продукции, оснащено германским оборудованием на 3 млрд.сумов. Производственная мощность предприятия составляет 20 т сырья.

Зарина Хакбердиева