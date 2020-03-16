Меры по борьбе с коронавирусной инфекцией не повлияют на движение внешнеторговых товаров

На сегодняшний день коронавирусная инфекция зарегистрирована в более чем 118 странах мира. Учитывая скорость распространения нового коронавируса, предпринимаются необходимые меры по предотвращению проникновения и распространения коронавируса на территории нашей республики, а также по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

В частности, 15 марта текущего года на встрече с Премьер-министром Республики Узбекистан посвященной этому вопросу, было принято решение временно приостановить движение граждан и пассажирских транспортных средств в пунктах пересечения государственной границы с 16 марта 2020 года.





После того, как подробности этой встречи были опубликованы в средствах массовой информации, некоторые граждане, которые занимаются внешнеэкономической деятельностью, обеспокоились тем, что приостановится также и перевозка экспортно-импортных грузов.

«Важно отметить, что эти ограничения не распространяются на лица и транспортные средства занимающихся перевозкой грузов автомобильным, железнодорожным, морским, речным, воздушным видами транспорта, а также на движение внешнеторговых товаров».

Лица и транспортные средства, осуществляющие эти перевозки к передвижению по республике, будут допущены только после надлежащих проверок и процедур на контрольно-пропускных пунктах.





Стоит отметить, что за прошедший период текущего года внешнеторговый оборот республики составил 4,6 миллиарда долларов США.





Также, в Республику автомобильным транспортом было ввезено 671,5 тысяч тонн товаров на 36 096 единицах авто транспортных средств.

Железнодорожным транспортом было ввезено 3 503,8 тысяч тонн товаров в 79, 6 тысячах вагонах.





Государственный таможенный комитет сообщает, что готов сотрудничать со СМИ и представителями широкой общественности в публикации объективной и достоверной информации о деятельности таможенных органов.





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Пресс-служба ГТК по Самаркандской области