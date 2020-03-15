Официальное сообщение пресс-службы хокимията области

Согласно информационному сообщению пресс-службы хокимията Самаркандской области, в целях усиления мер по предотвращению распространения коронавирусных инфекций отменяются все массовые мероприятия в связи с чествованием национального праздника Навруз.

В частности, отменяются купкари-улак (соревнование наездников), конкурсы по курашу и другие мероприятия, где ожидалось скопление людей.

С 16 марта 2020 года для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия во всех государственных и частных учебных заведениях, включая детские сады, школы, колледжи, лицеи и университеты объявляются каникулы.

Во всех государственных и негосударственных учреждениях отменены всевозможные собрания и селекторы.

За распространение ложной или недостоверной информации, журналисты, блогеры или пользователи социальных сетей будут привлечены к уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством, говорится в сообщении.