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  • 15 март 2020 18:29
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Официальное сообщение пресс-службы хокимията области

Согласно информационному сообщению пресс-службы хокимията Самаркандской области, в целях усиления мер по предотвращению распространения коронавирусных инфекций отменяются все массовые мероприятия в связи с чествованием национального праздника Навруз.

 

Официальное сообщение пресс-службы хокимията области

 

В частности, отменяются купкари-улак (соревнование наездников), конкурсы по курашу и другие мероприятия, где ожидалось скопление людей.

 

С 16 марта 2020 года для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия во всех государственных и частных учебных заведениях, включая детские сады, школы, колледжи, лицеи и университеты объявляются каникулы.

 

Во всех государственных и негосударственных учреждениях отменены всевозможные собрания и селекторы.

 

За распространение ложной или недостоверной информации, журналисты, блогеры или пользователи социальных сетей будут  привлечены к уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством, говорится в сообщении.


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