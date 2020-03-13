» » » Нидерландские предприниматели поделились опытом в сельском хозяйстве
﻿
  • 14 март 2020 21:29
  • 13

Нидерландские предприниматели поделились опытом в сельском хозяйстве

Узбекистан и Нидерланды являются отличными партнерами во многих отношениях. Что касается сельского хозяйства, то обе страны имеют давнюю традицию. В частности, оно является приоритетной областью узбекско-нидерландского сотрудничества, и вместе с правительством Узбекистана  Нидерланды могут внести свой вклад в дальнейшее развитие растениеводства и животноводства в Узбекистане. Об этом было сказано на узбекско-нидерландском  агробизнес-форуме, прошедшем в Самарканде. 
 

Представители более 40 голландских сельскохозяйственных компаний находятся с визитом в Узбекистане. В начале недели подобное мероприятие прошло в столице. Работа в данном направлении продолжилась в Самарканде. Гостей  поприветствовал хоким Самаркандской области Эркинжон Турдимов. В своем выступлении ознакомил нидерландских предпринимателей с экономическим потенциалом Самаркандского региона.

Со стороны гостей было отмечено, что Нидерланды занимают лидирующие позиции в сфере высококачественного материала для размножения и разведения, современных технологий, инновационных продуктов и специальных знаний.  На сегодняшний день королевство стоит на  втором месте в мире по экспорту. Сумма прошлогодних показателей составила 90 миллиардов евро. Цифры по импорту чуть меньше- 60 миллиардов. Причем, импортная  продукция перерабатывается и отправляется на экспорт. Констатировалось, что, во многом, успех в сельском хозяйстве зависит и от того, что 70 % голландских фермеров имеют специализированное высшее образование. Представители  нидерландских компаний  ознакомили присутствующих со своей деятельностью в трех основных блоках таких как: теплицы, плодоовощеводство и логистика, а также животноводство, птицеводство и торговля.

Для развития агробизнеса в Нидерландах характерны непрерывные инвестиции, инновации и партнерские отношения.  Большинство компаний, участвующих в торговой миссии, активно работают в области растениеводства, включая тепличный  и картофельный сегменты. Другая часть компаний занимается животноводством, в частности птицеводством и молочными продуктами. 

По словам участников, открытый диалог позволил четко обозначить сферы взаимных интересов для дальнейшего углубленного взаимодействия, а именно, проработку перспективных проектов и соглашений и определение эффективного формата взаимодействия предпринимательских кругов Самаркандской области и Нидерландов.

В рамках мероприятия прошли встречи деловых кругов обеих сторон в формате В2В. Предприниматели  также посетили предприятия области, специализирующихся на выращивании и переработке плодоовощной продукции, растениеводстве, садоводстве, выращивании крупного рогатого скота,   строительстве теплиц и других сферах.
 
Зарина Амритдинова

Похожие статьи:
﻿
В Самарканде отпраздновали День работников сельского хозяйства

В Самарканде отпраздновали День работников сельского хозяйства

Новости Самарканда / Видео Новости / ТОП
﻿
Более 50 индийских предпринимателей планируют реализовать проекты в Самарканде

Более 50 индийских предпринимателей планируют реализовать проекты в Самарканде

Новости Самарканда / Видео Новости
﻿
Представители деловых кругов Самаркандской области находятся с визитом в Республике Корея

Представители деловых кругов Самаркандской области находятся с визитом в Республике Корея

Новости Самарканда
﻿
Каковы результаты переговоров бизнесменов Узбекистана и Таджикистана?

Каковы результаты переговоров бизнесменов Узбекистана и Таджикистана?

Экономика / Новости Самарканда
﻿
В Самарканде прошел практический семинар с участием аграриев

В Самарканде прошел практический семинар с участием аграриев

Экономика / Новости Самарканда
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика