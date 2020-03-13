Нидерландские предприниматели поделились опытом в сельском хозяйстве

Узбекистан и Нидерланды являются отличными партнерами во многих отношениях. Что касается сельского хозяйства, то обе страны имеют давнюю традицию. В частности, оно является приоритетной областью узбекско-нидерландского сотрудничества, и вместе с правительством Узбекистана Нидерланды могут внести свой вклад в дальнейшее развитие растениеводства и животноводства в Узбекистане. Об этом было сказано на узбекско-нидерландском агробизнес-форуме, прошедшем в Самарканде.





Представители более 40 голландских сельскохозяйственных компаний находятся с визитом в Узбекистане. В начале недели подобное мероприятие прошло в столице. Работа в данном направлении продолжилась в Самарканде. Гостей поприветствовал хоким Самаркандской области Эркинжон Турдимов. В своем выступлении ознакомил нидерландских предпринимателей с экономическим потенциалом Самаркандского региона.





Со стороны гостей было отмечено, что Нидерланды занимают лидирующие позиции в сфере высококачественного материала для размножения и разведения, современных технологий, инновационных продуктов и специальных знаний. На сегодняшний день королевство стоит на втором месте в мире по экспорту. Сумма прошлогодних показателей составила 90 миллиардов евро. Цифры по импорту чуть меньше- 60 миллиардов. Причем, импортная продукция перерабатывается и отправляется на экспорт. Констатировалось, что, во многом, успех в сельском хозяйстве зависит и от того, что 70 % голландских фермеров имеют специализированное высшее образование. Представители нидерландских компаний ознакомили присутствующих со своей деятельностью в трех основных блоках таких как: теплицы, плодоовощеводство и логистика, а также животноводство, птицеводство и торговля.





Для развития агробизнеса в Нидерландах характерны непрерывные инвестиции, инновации и партнерские отношения. Большинство компаний, участвующих в торговой миссии, активно работают в области растениеводства, включая тепличный и картофельный сегменты. Другая часть компаний занимается животноводством, в частности птицеводством и молочными продуктами.





По словам участников, открытый диалог позволил четко обозначить сферы взаимных интересов для дальнейшего углубленного взаимодействия, а именно, проработку перспективных проектов и соглашений и определение эффективного формата взаимодействия предпринимательских кругов Самаркандской области и Нидерландов.





В рамках мероприятия прошли встречи деловых кругов обеих сторон в формате В2В. Предприниматели также посетили предприятия области, специализирующихся на выращивании и переработке плодоовощной продукции, растениеводстве, садоводстве, выращивании крупного рогатого скота, строительстве теплиц и других сферах.

Зарина Амритдинова