В Самарканде скоро появится хоспис на 50 мест





В Самарканде на стадии завершения строительство хосписа, рассчитанного на 50 коек. На месте бывшего психоневрологического диспансера в городке Кимегарлар в скором времени появится больница для оказания медицинской помощи пациентам, имеющим тяжелое неизлечимое заболевание в терминальной стадии развития. Данное отделение паллиативной помощи создается на базе Самаркандского областного филиала Республиканского специализированного научно-практического центра онкологии и радиологии. Всего по республике предусмотрено открытие четырех межрегиональных хосписов: в городе Ташкенте, в Самаркандской, Ферганской и Хорезмской областях.

Сирож Бобокулов, онколог: «По инициативе Президента Шавката Мирзиеева в стране создаются 4 хосписа. Здесь лечение будет направлено не на само заболевание, а на устранение патологических симптомов, значительно ухудшающих качество жизни-боль, тошнота, рвота, депрессия, бессонница. В будущем услугами самаркандского отделения вправе пользоваться не только горожане, но и больные из соседних регионов-это Навоийская, Кашкадарьинская, Джизакская области».

В настоящее время трехэтажное здание бывшей психиатрической больницы полностью реконструируется. Для каждого больного отведена отдельная комната с наличием уборной. На территории медицинского учреждения площадью почти в 1Ге земельного участка имеется административное здание, корпус для больных, лаборатория, отдельная столовая. На сегодняшний день проводятся отделочные работы, обновляются дверные и оконные рамы, на каждом этаже установлен лифт, которого раньше не было.

По словам директора стройфирмы «Кобил Мирзо» Холбека Очилова, завершение строительства предусмотрено на конец мая. Однако подрядная организация не спешит преждевременно сдавать объект в эксплуатацию, поскольку сам областной хоким в ходе ознакомления с процессом строительных работ рекомендовал застройщикам не спешить и уделить особое внимание качеству хосписа.

Необходимо отметить, основными задачами паллиативной больницы является формирование новой формы медико-социального обеспечения, основанной на милосердном отношении общественности и государства к проблемам онкологических и неинфекционных больных. Хоспис будет финансироваться из государственного бюджета, не исключена благотворительная помощь от добровольцев. Для пациентов все услуги бесплатные.

Согласно данным Самаркандского областного управления здравоохранения, в регионе зарегистрировано около 12 тысяч онкобольных. В целях реализации Программы дальнейшего развития и совершенствования онкологической службы Министерством здравоохранения РУз выделено два мощных аппарата для лучевой терапии-дистанционный гамма-терапевтический «Terabalt» и брахитерапевтический «Flexitron» производство Чехии.

Общеизвестно, борьба с раком-это тяжелый процесс. При многих онкологических заболеваниях лучевая терапия незаменима. Как говорят врачи областного диспансера онкологии и радиологии, наличие в регионе современных технологий радиотерапии позволит больным не терять свое драгоценное время и не ехать в столицу ради нескольких минут облучения.

В данное время чешскими специалистами ведутся монтажные работы по сбору, установке медицинского оборудования с его последующим вводом в эксплуатацию.





Зарина Хакбедиева