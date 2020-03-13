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  • 13 март 2020 10:44
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В Лондоне представят всю красоту Самарканда

В Лондоне представят всю красоту СамаркандаСегодня в Лондоне состоится презентация книги французского фотографа «Узбекистан.Дорога в Самарканд». Об этом сообщила Саида Мирзиева, заместитель председателя попечительского совета Национального фонда поддержки и развития СМИ.

 

Культурное и природное наследие Узбекистана отражены в книге издателя Яффы Ассулин и фотографа Лазиза Хамани «Узбекистан. Дорога в Самарканд». Красочно иллюстрированная книга – это совместный проект издательства Assouline Publishing и Фонда развития культуры и искусства при Министерстве культуры Республики Узбекистан.

 

Экспозиция выставки будет иметь свою последовательность – посетители смогут увидеть культуру разных регионов и периодов истории Узбекистана. Фотограф Лазиз Хамани провел более 50 съемочных дней в стране и следовал концепции выставки, чтобы продемонстрировать культурное и природное наследие страны в этой книге.

 

В Лондоне представят всю красоту СамаркандаВ Лондоне представят всю красоту Самарканда

«Мы хотели бы поблагодарить всех, кто внес вклад в создание и реализацию этого проекта под эгидой Фонда развития культуры и искусства при Министерстве культуры Республики Узбекистан», - написала в телеграмм-канале Саида Мирзиеева.

 

Zarnews.uz


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