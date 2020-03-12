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  • 12 март 2020 16:42
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В Пастдаргомском районе начал свою работу цех по измельчению камней

В Пастдаргомском районе начал свою работу цех по измельчению камней. Общая площадь, занимаемая цехами завода, составляет 6,5 Ге. Строительство совместного с иранскими партнерами предприятия было начато в 2019 году.

 

В Пастдаргомском районе начал свою работу цех по измельчению камней

 

Цех способен дробить 150 кубометров камней в час. С запуском предприятия создано 22 рабочих места. На месте выпускаются два вида продукции: мытый, кварцевый песок и молотый камень.

 

В Пастдаргомском районе начал свою работу цех по измельчению камней

 

В дальнейшем планируется снизить стоимость строительных работ в районе за счет производимой продукции завода. В перспективе ожидается сотрудничество с предпринимателями, занимающимися ремонтом автомобильных дорог и пешеходных тротуаров, а также строительством домов, школ и детских садов для малообеспеченных семей.

 

Пресс-служба хокимията Пастдаргомского района


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