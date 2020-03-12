На поездах Afrosiyob начали принимать электронные билеты

Начиная с 10 марта на поездах Afrosiyob в порядке эксперимента начали использовать современное оборудование для проверки электронных билетов. Об этом пишет UzNews со ссылкой на АО «Узтемирйуловчи».
С 10 марта в качестве эксперимента внедрена услуга посадки пассажиров на поезда Afrosiyob по электронным билетам.
Теперь пассажиры могут отправляться на посадку, не обращаясь в железнодорожные кассы для распечатки электронных билетов.
Перед посадкой пассажиры могут предъявлять купленные электронные билеты сотрудникам контрольно-пропускного пункта на вокзале и проводникам вагона. Они с помощью специальных устройств проверят действительность электронных билетов.
Отмечается, что внедрение данного оборудования будет способствовать улучшению качества оказываемых пассажирам услуг.