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  • 12 март 2020 9:46
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На поездах Afrosiyob начали принимать электронные билеты

На поездах Afrosiyob начали принимать электронные билетыНачиная с 10 марта на поездах Afrosiyob в порядке эксперимента начали использовать современное оборудование для проверки электронных билетов. Об этом пишет UzNews со ссылкой на АО «Узтемирйуловчи».

 

С 10 марта в качестве эксперимента внедрена услуга посадки пассажиров на поезда Afrosiyob по электронным билетам.

 

Теперь пассажиры могут отправляться на посадку, не обращаясь в железнодорожные кассы для распечатки электронных билетов.

 

Перед посадкой пассажиры могут предъявлять купленные электронные билеты сотрудникам контрольно-пропускного пункта на вокзале и проводникам вагона. Они с помощью специальных устройств проверят действительность электронных билетов.

 

Отмечается, что внедрение данного оборудования будет способствовать улучшению качества оказываемых пассажирам услуг.


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