В Самарканде встретились руководители пограничных ведомств СНГ

В пятом региональном совещании руководителей пограничных ведомств государств – участников СНГ приняли участие делегации пяти пограничных ведомств государств содружества: России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, а также координационной службы Совета командующих пограничными войсками (СКПВ).

Как передает kun.uz, в ходе заседания проанализированы обстановка на внешних границах государств – участников СНГ с Афганистаном, а также тенденции ее развития на ближайшую перспективу. В частности, состоялся обмен мнениями об обстановке в северных приграничных районах Афганистана.

При этом внимание участников было акцентировано на увеличении масштабов наркопроизводства, находящегося под контролем боевиков, и попыток перемещения наркотических средств через внешние границы государств - участников СНГ в Центральноазиатском регионе и далее по так называемому «северному маршруту».

Специалистами в рамках совещания были выработаны меры противодействия проникновению на территорию государств содружества лиц, причастных к международным террористическим и экстремистским организациям.

По итогам совещания подписан Протокол, рекомендации которого будут рассмотрены на очередном заседании СКПВ 16 апреля 2020 года в городе Ереване.