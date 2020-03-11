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  • 11 март 2020 17:58
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Плачевное состояние водных артерий Самарканда обсудили на аппаратном собрании

                                                                       
Печальное состояние водных артерий Самарканда. Вопрос об этом поднимался не единожды. О них  пишут в СМИ и соцсетях. Но, реальность такова, что 4 канала Жар Арык, Багишамал, Шаар, Обирахмат  и 5 коллекторов Чашма, Сиёбча,Оби Машат, Сиёб марказий, Шаар ташлама находятся в плачевном виде. И сегодня стоят вопросы, требующие немедленного решения: снос  незаконных построек, возведенных  над водными объектами, очищение от мусора каналов и коллекторов и прибрежной территории, проведение дренажной системы и другое. Такая тема была поднята хокимом Самаркандской области на видеоселекторном аппаратном совещании.
 
Зарина Амритдинова

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