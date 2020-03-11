Плачевное состояние водных артерий Самарканда обсудили на аппаратном собрании

Печальное состояние водных артерий Самарканда. Вопрос об этом поднимался не единожды. О них пишут в СМИ и соцсетях. Но, реальность такова, что 4 канала Жар Арык, Багишамал, Шаар, Обирахмат и 5 коллекторов Чашма, Сиёбча,Оби Машат, Сиёб марказий, Шаар ташлама находятся в плачевном виде. И сегодня стоят вопросы, требующие немедленного решения: снос незаконных построек, возведенных над водными объектами, очищение от мусора каналов и коллекторов и прибрежной территории, проведение дренажной системы и другое. Такая тема была поднята хокимом Самаркандской области на видеоселекторном аппаратном совещании.

Зарина Амритдинова