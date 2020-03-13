В Самарканде стартовал чемпионат Узбекистана по водному поло

В Республиканской школе высшего спортивного мастерства города Самарканда стартовал чемпионат Узбекистана по водному поло среди спортсменов 1999-2000 года рождения.

В чемпионате принимает участие более 120 спортсменов из 13 команд со всех регионов Республики.Соревнования будут проходить по круговой системе — по 6 команд юношей и девушек, каждая из которых поборется за 3 комплекта медалей (золото, серебро, бронза).

Как сообщает Федерация плавания Узбекистана, данное соревнование проводится с целью подготовки кадрового резерва сборной Узбекистана по водному поло, оттачивания их мастерства, а также увеличение интереса к данному виду спорта среди молодёжи, что является одной из задач по пропаганде здорового образа жизни, путём занятий спортом.