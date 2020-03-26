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  • 11 март 2020 13:02
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5 суток ареста за стриптиз на 8 марта

5 суток ареста за стриптиз на 8 мартаДевушки, бурно празднующие 8 марта в одном из ресторанов Самарканда, оштрафованы.

 

Как сообщает пресс-служба Управления внутренних дел Самаркандской области, на двух девушек наложен штраф в 3-кратном размере БРВ (Базовая расчетная величина), одной назначено наказание в виде пяти суток ареста.

 

Напомним, 8 марта в ресторане «Икром чойхонаси» 3 девушки, отмечая праздник, устроили танцы с элементами раздевания и создали неудобства сидевшим в данной столовой гражданам и членам их семей. После того, как их попросили остановить подобные танцы, оплатить счет и уйти из ресторана они устроили скандал.

 

Сотрудникам Национальной гвардии, прибывшим на место конфликта, с трудом удалось доставить их в РОВД – девушки оказывали им активное сопротивление.


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