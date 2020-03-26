5 суток ареста за стриптиз на 8 марта

Девушки, бурно празднующие 8 марта в одном из ресторанов Самарканда, оштрафованы.

Как сообщает пресс-служба Управления внутренних дел Самаркандской области, на двух девушек наложен штраф в 3-кратном размере БРВ (Базовая расчетная величина), одной назначено наказание в виде пяти суток ареста.

Напомним, 8 марта в ресторане «Икром чойхонаси» 3 девушки, отмечая праздник, устроили танцы с элементами раздевания и создали неудобства сидевшим в данной столовой гражданам и членам их семей. После того, как их попросили остановить подобные танцы, оплатить счет и уйти из ресторана они устроили скандал.

Сотрудникам Национальной гвардии, прибывшим на место конфликта, с трудом удалось доставить их в РОВД – девушки оказывали им активное сопротивление.