В Самарканде нашли тело утонувшего в канале ребенка

Для семьи Султановых из Самаркандского района Международный женский праздник завершился плачевно. Новость о пропаже трехлетнего внука привела членов семьи в ужас.

О том, что ребенок упал в Сиабский канал, сообщили соседские дети. Три дня сотрудники Самаркандского областного управления МЧС не переставали искать тело утонувшего мальчика. Сильное течение воды и накопившийся в канале мусор замедляли процесс поиска, говорили спасатели.

Собиджон Дагаров, сотрудник Самаркандского областного управления МЧС: «8 марта в 10:30 в дежурную часть поступил звонок. Мужчина сообщил, что ребенок упал в канал. Отряд спасателей немедленно выехал на место происшествия. Здесь очень сильное течение воды, много сломанных веток, бытовых отходов. Поиски велись тщательно, возможно, ребенок зацепился или же, наоборот, его унесло течением. Пока неизвестно».

Однако близкие пропавшего ребенка выражают недовольство в отношении сотрудников МЧС.

Бахтиер Султанов, дедушка: «Не прошло и получаса, как услышав, мы прибежали сюда. Спасатели приехали через несколько часов, примерно в 3-4 вечера. На нашу просьбу искать глубже-они отказались. Зачем тогда вообще они нужны, если ищут поверхностно».

Дедушка утонувшего в канале ребенка настоятельно просил временно приостановить течение воды. С этой просьбой он обращался в разные инстанции с надеждой увидеть в последний раз родного внука, хотя бы его бездыханное тело.

Пока готовился репортаж поисковикам удалось найти труп ребенка на третий день, 10 марта в 13:10.

Зарина Хакбердиева