В Самарканде нашли тело утонувшего в канале ребенка

Для семьи Султановых из Самаркандского района Международный женский праздник завершился плачевно. Новость о пропаже трехлетнего внука привела членов семьи в ужас.
О том, что ребенок упал в Сиабский канал, сообщили соседские дети. Три дня сотрудники Самаркандского областного управления МЧС не переставали искать тело утонувшего мальчика. Сильное течение воды и накопившийся в канале мусор замедляли процесс поиска, говорили спасатели.
Однако близкие пропавшего ребенка выражают недовольство в отношении сотрудников МЧС.
Дедушка утонувшего в канале ребенка настоятельно просил временно приостановить течение воды. С этой просьбой он обращался в разные инстанции с надеждой увидеть в последний раз родного внука, хотя бы его бездыханное тело.
Пока готовился репортаж поисковикам удалось найти труп ребенка на третий день, 10 марта в 13:10.
Зарина Хакбердиева