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  • 9 март 2020 12:31
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В Самарканде девушки захотели отметить 8 марта стриптизом

Международный женский день для некоторых гражданок Самарканда закончился арестом - они задержаны за хулиганство в одном из ресторанов города. 
 

Вчера, примерно в 23:00 часов, молодые девушки, отдыхая в ресторане «Икром чойхонаси», устроили в заведении скандал. Со слов очевидцев, пьяные посетительницы начали вести себя неподобающим образом, снимать одежду и танцевать стриптиз. Поведение женщин вызвало недовольство среди остальных клиентов заведения. 

Несмотря на просьбы администрации ресторана оплатить счет и покинуть место, девушки продолжали танцевать и веселится. За этим занятием их застали сотрудники правоохранительных органов, которые были вызваны руководством кафе. Однако клиенты в состоянии алкогольного опьянения оказывали сопротивление, оскорбляли правоохранителей матом. Урегулировать ситуацию и отвезти девушек в отделении милиции удалось лишь наряду Национальной гвардии. 

В данное время все участники праздничного скандала задержаны, ведется допрос и выясняются причины и размер нанесенного ущерба. Ждем официальных данных от сотрудников УВД Самаркандской области.
 
Зарина Хакбердиева

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