В Самарканде девушки захотели отметить 8 марта стриптизом

Международный женский день для некоторых гражданок Самарканда закончился арестом - они задержаны за хулиганство в одном из ресторанов города.





Вчера, примерно в 23:00 часов, молодые девушки, отдыхая в ресторане «Икром чойхонаси», устроили в заведении скандал. Со слов очевидцев, пьяные посетительницы начали вести себя неподобающим образом, снимать одежду и танцевать стриптиз. Поведение женщин вызвало недовольство среди остальных клиентов заведения.





Несмотря на просьбы администрации ресторана оплатить счет и покинуть место, девушки продолжали танцевать и веселится. За этим занятием их застали сотрудники правоохранительных органов, которые были вызваны руководством кафе. Однако клиенты в состоянии алкогольного опьянения оказывали сопротивление, оскорбляли правоохранителей матом. Урегулировать ситуацию и отвезти девушек в отделении милиции удалось лишь наряду Национальной гвардии.





В данное время все участники праздничного скандала задержаны, ведется допрос и выясняются причины и размер нанесенного ущерба. Ждем официальных данных от сотрудников УВД Самаркандской области.

Зарина Хакбердиева