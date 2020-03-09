Из-за неблагоприятных погодных условий аэропорт Самарканда 9 марта не смог принять несколько рейсов, сообщается на телеграмм-канале @TashkentSkyNews

По данным, самолёт узбекской авиакомпании следующий рейсом HY-606 Москва(VKO) - Самарканд (SKD) вынужден был уйти на запасной аэропорт из-за метеоусловий в аэропорту назначения.





Экипаж принял решение уходить на запасной аэропорт - международный аэропорт имени Ислама Каримова г. Ташкент.





По этой же причине на запасной аэропорт (г.Ташкент) ушли рейсы - Boeing 757-231, UK-75705, оператор - Uzbekistan airways, рейс HY-640 Санкт- Петербург (LED) - Самарканд (SKD); а-321-211, VQ-BQJ, оператор - S7 airlines, рейс S73253 Москва (DME) - Самарканд (SKD).

Дополнение: ​Самолёт российской авиакомпании следующий рейсом SU-6979 Санкт-Петербург (LED) - Самарканд (SKD) вынужден был уйти на запасной аэропорт - международный аэропорт г. Навои, из-за метеоусловий в аэропорту назначения.