В Самарканде двое мужчин задержаны за продажу наркотиков

Мужчина пытался продать «марихуану», которую ему передал его знакомый. Оба были взяты с поличным. Об этом пишет Nuz.uz.

Считается, что умышленное убийство – довольно редкое явление, что чаще всего убийцами становятся сами того не осознавая, в порыве гнева, ненависти и злости, а порой и вовсе случайно, по какой-нибудь неосторожности. Но на самом деле тот, кто это утверждает, глубоко заблуждается. Сколько в мире разжилось наркоторговцев? Разве они не убийцы? И делают они это сознательно, на несчастии и смерти человеческой добывая себе капитал.

Одного из таких 29 февраля задержали на улице «Гороглы» в Самарканде примерно в 13:00 сотрудники местного УВД. Взяли его в ходе оперативного мероприятия, как говорится, «с поличным» - в этот момент он сбывал за 200 $ «марихуану», которую у него тут же в качестве вещественного доказательства изъяли.

Наркоторговцем был 50-летний М.А., товара у него оказалось весом на 60 грамм, 34,4 из которых он был намерен сбыть, в момент чего как раз и был задержан. С его слов, он получил «марию» от своего знакомого 54-летнего Д.М., который в этот же день был задержан сотрудниками ОВД при содействии самого же М.А.

В отношении обоих Самаркандским Следственным отделом при УКД ОВД возбуждено уголовное дело по статье 273 УК Республики Узбекистан «Сбыт наркотических средств в крупных размерах». Как сообщает пресс-служба Следственного департамента при МВД, предварительное следствие все еще продолжается.