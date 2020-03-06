Сума Чакрабарти уверен, что Самарканд получит право провести заседание Совета управляющих ЕБРР

Президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сума Чакрабарти уверен, что заявка Узбекистана на проведение в Самарканде заседания совета управляющих банка в 2023 году, будет удовлетворена. Об этом сообщает kun.uz.

«Вопрос о проведении заседания в Самарканде будет рассматриваться управляющими в середине мая. Никогда нельзя предвосхищать решений, но я очень уверен, что ответ будет положительный. Надеюсь, что через два месяца у нас будут хорошие новости», – сказал Чакрабарти на пресс-конференции в Ташкенте.

В декабре 2019 года генеральный секретарь ЕБРР Энзо Кваттрочокке посетил Самарканд для оценки возможности проведения ежегодного заседания Совета управляющих ЕБРР. Ему были презентованы проекты по созданию туристического центра, современных гостиниц, а также концепция комплексного развития транспортной инфраструктуры, включая расширение коммуникационных сетей, модернизацию аэропорта и железнодорожного вокзала.

В рамках долгосрочной программы партнерства на период до 2023 года, только в 2019 году со стороны ЕБРР одобрено финансирование проектов на общую сумму более 500 млн евро. На сегодняшний день ЕБРР инвестировал в экономику Узбекистана 1,85 млрд евро в рамках 79 проектов.