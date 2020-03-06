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  • 6 март 2020 13:09
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В Самаркандской области застрелили "чупакабру"?

В Самаркандской области застрелили "чупакабру"?В начале марта в Самаркандской области распространились слухи о том, что неизвестное животное нападает на оставленных без присмотра овец и кур в ряде махаллей Акдарьинского района.

 

В частности, о нападении "чупакабры" сообщили в кишлаках "Янгихаёт", "Янгикургон" и "Галаравот".

 

Как пишет «Даракчи», для расследования ситуации была создана рабочая группа, состоящая из сотрудников районного отдела внутренних дел, районного хокимията, районного отделений СЭС и ветеринарии, а также добровольцев.

 

4 марта в махалле «Янгихаёт» состоялась встреча рабочей группы с жителями махалли.

 

Расспросив очевидцев, члены охотничьего общества провели рейд. Около 16:00 неизвестное животное было обнаружено охотниками близ кишлака и застрелено. "Чупакаброй" оказался обычный шакал, сообщает Самаркандское УВД.


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