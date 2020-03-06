В Самаркандской области застрелили "чупакабру"?

В начале марта в Самаркандской области распространились слухи о том, что неизвестное животное нападает на оставленных без присмотра овец и кур в ряде махаллей Акдарьинского района.

В частности, о нападении "чупакабры" сообщили в кишлаках "Янгихаёт", "Янгикургон" и "Галаравот".

Как пишет «Даракчи», для расследования ситуации была создана рабочая группа, состоящая из сотрудников районного отдела внутренних дел, районного хокимията, районного отделений СЭС и ветеринарии, а также добровольцев.

4 марта в махалле «Янгихаёт» состоялась встреча рабочей группы с жителями махалли.

Расспросив очевидцев, члены охотничьего общества провели рейд. Около 16:00 неизвестное животное было обнаружено охотниками близ кишлака и застрелено. "Чупакаброй" оказался обычный шакал, сообщает Самаркандское УВД.