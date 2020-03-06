Литовская делегация – в Самарканде

В ходе встречи с хокимом города Самарканда Бобурмирзо Облакуловым отмечалось последовательное развитие в последние годы сотрудничества между Узбекистаном и Литвой. Подчеркивалось, что особое внимание укреплению связей между регионами двух стран будет взаимовыгодным для обеих сторон. В частности, выдвинуты предложения по сотрудничеству и обмену опытом в сфере туризма. Гости приняли участие в открывшейся в Самарканде XIV международной выставке "Образование и специальность".

– Мы намерены еще более укрепить сотрудничество с новым Узбекистаном, – говорит Ирена Шяулене. – В прошлом году Европейским Союзом была принята новая стратегия по Центральной Азии. При этом ключевая роль отведена Узбекистану. Созданы широкие возможности для обучения и повышения квалификации узбекской молодежи в высших учебных заведениях Европы, в том числе Литвы. В проведенных в Ташкенте мероприятиях в данном направлении участвовали ответственные работники четырех литовских университетов. На сегодняшний день уже подписаны договор и меморандум с двумя университетами. Мы обменялись мнениями о дальнейшем сотрудничестве с заместителями Спикера Олий Мажлиса, представителями министерств народного, высшего и среднего специального образования, Торгово-промышленной палаты и местных хокимиятов. Планируем наладить сотрудничество не только в образовании, но и в торгово-экономической сфере.