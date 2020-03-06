Литовская делегация – в Самарканде

В ходе встречи с хокимом города Самарканда Бобурмирзо Облакуловым отмечалось
последовательное развитие в последние годы сотрудничества между Узбекистаном и
Литвой. Подчеркивалось, что особое внимание укреплению связей между регионами
двух стран будет взаимовыгодным для обеих сторон. В частности, выдвинуты
предложения по сотрудничеству и обмену опытом в сфере туризма. Гости приняли
участие в открывшейся в Самарканде XIV международной выставке "Образование
и специальность".
– Мы намерены еще более укрепить сотрудничество с новым Узбекистаном, – говорит
Ирена Шяулене. – В прошлом году Европейским Союзом была принята новая стратегия
по Центральной Азии. При этом ключевая роль отведена Узбекистану. Созданы широкие
возможности для обучения и повышения квалификации узбекской молодежи в высших
учебных заведениях Европы, в том числе Литвы. В проведенных в Ташкенте
мероприятиях в данном направлении участвовали ответственные работники четырех
литовских университетов. На сегодняшний день уже подписаны договор и меморандум
с двумя университетами. Мы обменялись мнениями о дальнейшем сотрудничестве с
заместителями Спикера Олий Мажлиса, представителями министерств народного,
высшего и среднего специального образования, Торгово-промышленной палаты и
местных хокимиятов. Планируем наладить сотрудничество не только в образовании,
но и в торгово-экономической сфере.
Делегация Литвы ознакомилась с историческими памятниками и
достопримечательностями города Самарканда. Незабываемое впечатление на гостей
произвела культура эпохи Темуридов, которая занимает особое место в истории
нашей страны.