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  • 5 март 2020 15:21
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«Пять инициатив-пять возможностей»

«Пять инициатив-пять возможностей» -под таким девизом в детском образовательном учреждении №28 г. Самарканда прошло мероприятие с участием воспитанников подготовительной группы.

 

 

В освещении тематики активное участие также приняли воспитатели детского сада и родители дошколят.  В рамках мероприятия прошли конкурсы и викторины, где детки соревновались по пяти направлениям.

 

Дети с большим удовольствием показали культуру узбекского народа, его древнее увлечение-золотошвейное мастерство. Все вместе пели песни, продемонстрировали национальные костюмы. Усилиями педагогов ребята подарили своим родителям и гостям незабываемый, яркий и красочный праздник.

 

Очень важно с малых формировать культуру взаимоотношений между людьми. Патриотическое воспитание и любовь к Родине нужно прививать с детства, говорят инициаторы.

 

По словам воспитателей детского сада, реализация пяти выдвинутых инициатив главы государства должна брать начало с дошкольной системы, и она определенно будет успешной. Направления конкурса, такие как спорт, танцы и рисование, также являются своего рода стимуляторами в претворении в жизнь пяти инициатив.

 

По завершению наиболее активным участникам мероприятия вручили почетные грамоты и памятные подарки.

 

Зарина Хакбердиева


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