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  • 5 март 2020 10:15
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Автобусы производства Самаркандского автомобильного завода начали курсировать в Алматы

Автобусы производства Самаркандского автомобильного завода начали курсировать в АлматыС начала года Казахстан приобрел 60 городских низкопольных автобусов SAZ LE60 производства Самаркандского автомобильного завода. Часть из них уже начала курсировать в Алматы, сообщает Podrobno.uz.

 

На новый маршрут направлено 24 автобуса. Вместимость каждого автобуса - 56 человек. По заказу казахской стороны автобусы оборудованы системами кондиционирования. В них работает Wi-Fi и имеются разъемы для зарядки мобильных устройств.

 

Автобусами могут воспользоваться люди с ограниченными возможностями - для них предусмотрены пандусы, поручни и кнопка вызова помощи.


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