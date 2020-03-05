Автобусы производства Самаркандского автомобильного завода начали курсировать в Алматы

С начала года Казахстан приобрел 60 городских низкопольных автобусов SAZ LE60 производства Самаркандского автомобильного завода. Часть из них уже начала курсировать в Алматы, сообщает Podrobno.uz.

На новый маршрут направлено 24 автобуса. Вместимость каждого автобуса - 56 человек. По заказу казахской стороны автобусы оборудованы системами кондиционирования. В них работает Wi-Fi и имеются разъемы для зарядки мобильных устройств.

Автобусами могут воспользоваться люди с ограниченными возможностями - для них предусмотрены пандусы, поручни и кнопка вызова помощи.